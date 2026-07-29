ETV Bharat / entertainment

ଆସାମରେ ବନ୍ୟା; ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାର୍, ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ସଲମାନ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ।

CELEBS ON ASSAM FLOODS
CELEBS ON ASSAM FLOODS (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BOLYWOOD ON ASSAM FLOOD, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସାମରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଆସାମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଏନଜିଓ, 'Being Human' ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିଲିଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ ଏବଂ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ, ବନ୍ୟା ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଆସାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । 60 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଘର, ଜମି, ପଶୁପାଳନ ହରାଇଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ।"

Salman Khan leads relief efforts in flood-hit Assam
Salman Khan leads relief efforts in flood-hit Assam (Photo: X)

ଆଲିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, " ଆସାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଜରୁରୀ । ସେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। "

Alia Bhatt stands with flood-hit Assam
Alia Bhatt stands with flood-hit Assam (Photo: Instagram)

ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ସଲମାନ:

ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ସିଧାସଳଖ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତା ନିଜ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ' Being Human' ଜରିଆରେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଆସାମରେ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ରାସନ୍ କିଟ୍, ଔଷଧ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ଏବଂ ମଶା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ ।

ଆସାମର ଗାୟକ ପାପୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ବୋଲି କହି ସେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଅନେକ ପଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଆସାମ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମାନବିକତା ... ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ ।"

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଦା ଶର୍ମା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଂପର୍କରେ କହିବା ସହ, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆସାମ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି । ପ୍ରାୟ 900 ଗ୍ରାମ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରିଲିଫ ଶିବିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଘର, ସ୍କୁଲ, ଫାର୍ମ ଏବଂ ଜୀବିକା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।''

ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଛୋଟ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ଔଷଧ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପୂର୍ବରୁ, ଭୂମି ପେଡନେକର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଆଦିଲ ହୁସେନ ଏହି ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସାମରେ ଶହ ଶହ ଗାଁର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ, ବନ୍ଯା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'Generation Gutter...' ଏମିତି କହି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ କଙ୍ଗନା, ଏବେ ଦେଲେ ସଫେଇ

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ 'ଆନିମେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ'

'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ଆସିବ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ASSAM FLOOD
ALIA BHATT
SALMAN KHAN
ଆସାମ ବନ୍ୟା
BOLYWOOD ON ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.