ETV Bharat / entertainment

ଆସାମରେ ବନ୍ୟା: 1କୋଟି ସହାୟତା ରାଶି ଦେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାସି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

KARTIK AARYAN
KARTIK AARYAN (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସାମରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୮୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି, ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ରିଲିଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ । ଅଭିନେତା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ୧ କୋଟି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାଁନ୍ତି ।

କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ୧କୋଟି ସହାୟତା ରାଶି

ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 1 କୋଟିର ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଅଭିନେତା ଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।"

ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ବିଇଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ରିଲିଫ୍ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଏନଜିଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଛି ।

ଏହି ସମୟରେ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସାମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଆଲିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆସାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । 60 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଘର, ଜମି, ପଶୁପାଳନ ହରାଇଛନ୍ତି... ଏବଂ କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଟେ, ଏବଂ ତଥାପି, ଏହା ଆମକୁ ଚକିତ କରେ।" ଆସାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବେ । ଭୂମି ପେଡନେକର, ଆଦିଲ ହୁସେନ, ପାପୋନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସାମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉଜାଗର କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ କରିଛନ୍ତି ।

ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ASDMA) ଅନୁଯାୟୀ, ଚରାଇଦେଓ, ଗୋଲାଘାଟ, ଜୋରହାଟ ଏବଂ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ 212,400 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସାମରେ ବନ୍ୟା; ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାର୍, ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ ସଲମାନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ASSAM FLOOD
ଆସାମାରେ ବନ୍ୟା
କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ
ASSAM CM HEMANTA BISWA SARMA
KARTIK AARYAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.