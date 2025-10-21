ETV Bharat / entertainment

ଅଶରାନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ; ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ବଲିଉଡ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି

ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋଇଗଲା ଦେହାନ୍ତ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ନେତା ଓ ଅଭିନେତା ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2025 at 1:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ଜେଲର" ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଶରାନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଦୀପାବଳିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି । ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜୁହୁର ଭାରତୀୟ ଆରୋଗ୍ୟ ନିଧି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଦୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହଠାତ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଶରାନୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ କଳାକାର, ସେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ହସ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୋକ

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ୟାରିଅରରେ ସେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ।''

ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ବଲିଉଡ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆସରାନୀଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସରାନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ "ହୈୱାନ"ର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ । ଅଶରାନୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିବା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଅସରାନିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ-ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଛି । ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।" ଫିଲ୍ମ 'ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା'ରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଶରାନୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁରା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ । ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଶରାନୀ ଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା । ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ମନେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ଓମ ଶାନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ, 'ଶୋଲେ'ରେ ହିଟଲର ଜେଲର ଭାବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ

କହିରଖୁଛୁ କି, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୧୯୪୧ରେ ଜୟପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଶରାନୀ ପୁଣେର ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FTII)ରେ ଅଭିନୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୬୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 6 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଶୋଲେ (୧୯୭୫)ରେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଜଣା ଜେଲର ଭାବରେ । ଏହି ଭୂମିକା ଭାରତୀୟ ପପ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟାଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଗଲେ । ସେ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭାଷାରେ କାମ କରିଥିଲେ - ଯାହା ତାଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

