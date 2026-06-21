ETV Bharat / entertainment

ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଶେଷ ରେକର୍ଡିଂ, 'ଆଶା ଫୋରେଭର'ର ଟିଜର ରିଲିଜ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଏଆର ରେହମାନ

ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଏକ ଗୀତର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଆର ରେହମାନ । ଏହି ଗୀତଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

asha forever ar rahman released the teaser of a song from asha bhosle last recordings
asha forever ar rahman released the teaser of a song from asha bhosle last recordings (@arrahman X Handle)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 21, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଏଆର ରେହମାନ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେ ଏକ ବିଶେଷ ନୂତନ ଗୀତ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସରେ ଏଆର ରେହମାନ ଏହି ଆଗାମୀ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୀତଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।

ରବିବାର, ଜୁନ୍ 21- ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଆର ରେହମାନ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଆଗାମୀ ଗୀତର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟିଜର ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସରେ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱର ପାଳନ କରୁ ଯାହା ପିଢ଼ି, ଭାଷା ଏବଂ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଭୋସଲେ-ଜୀ ଆମ ସହ ଥିଲେ; ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭରି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖିବେ ।"

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଆମେ ସଂଗୀତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁ । ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଛୁ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଗଣିତ ଜୀବନର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ପାଲଟିଛି । ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା ବିବିଧ ସଂଗୀତଜ୍ଞ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ।"

ଶେଷରେ, ଦିବଂଗତ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ରହମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆଶା-ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିନମ୍ର ଅର୍ପଣ । ତାଙ୍କ ସଂଗୀତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥାଉ । ଆଜି, ଆମେ ଟିଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଝଲକ ବାଣ୍ଟିଛୁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେହି ପ୍ରେମ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେପରି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।"

ଏହି ଗୀତଟି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବିଦାୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ପିଢ଼ିର କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ରେହମାନ ଏବଂ ଆଶା ଭୋସଲେ ଏକାଠି ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 'ରାଧା କୈସେ ନା ଜଲେ', 'କହିନ୍ ଆଗ ଲଗେ' ଏବଂ 'ରଙ୍ଗୀଲା ରେ' ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରାକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ତୋବା ତୋବା' ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ, ପ୍ରଶଂସାରେ କରଣ ଔଜଲା-ଫ୍ୟାନ୍ସ

ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଫେମସ ଗୀତରେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଠୁମକା

କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ଥିଲା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଗାଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ASHA FOREVER
AR RAHMAN
WORLD MUSIC DAY
ଆଶା ଭୋସଲେ ଶେଷ ରେକର୍ଡିଂ
ASHA BHOSLES LAST RECORDINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.