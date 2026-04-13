ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ଆଶା, ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି
ସକାଳ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଦସ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
Published : April 13, 2026 at 7:35 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: 2026 ଏପ୍ରିଲ 12… ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସର ଏକ ଲୁହଭିଜା ଫର୍ଦ୍ଦ । ଖାଲି ହିନ୍ଦୀ ନୁହଁ, ଏକାଧିକ ଭାଷାର ଗୀତ ଗାଇ ଥିବା ସ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ଦିନ । ଏହି ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଆଶାଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରା ଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । କୋହ ଆଉ ଲୁହକୁ ଚାପି ଆଶାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ । ସାରା ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଆଜି ଗୁମସୁମ..ନୀରବ ଆକାଶ..କୋହ କୋହ ପବନ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5.22ରେ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଭୋସଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ତା ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଆଶା ।
VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Zanai Bhosle cries incessantly as she mourns the loss of her grandmother, legendary singer Asha Bhosle.— Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/WS4zdP2YFs
ଆଶାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଲୋଅର ପରେଲ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସ କାସା ଗ୍ରାଣ୍ଡେକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ସକାଳ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ଆଶାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଦସ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଆଶାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଶିବାଜୀ ପାର୍କ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା ଏ ଦେଶ । ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଥିଲା । ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରାଜନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଚାର ଅମିର ଖାନ, ବିକ୍କି କୌଶଲଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ବହୁ କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Legendary singer Asha Bhosle laid to rest with full state honours.
Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai.
ଆଶାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସାରା ସହରକୁ ଯେମିତି ଲୁହରେ ଭିଜାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆଶାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଜନାଇ ଭୋସଲେଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଓଦା କରିଦେଇଛି । ଆଶାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜନାଇ । ବିକ୍କି କୌଶଲ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ଜନାଇଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ ।
