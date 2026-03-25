ବଲିଉଡରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍; କିଏ 20 ତ କିଏ 26 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ କରୁଛନ୍ତି ରୋମାନ୍ସ, ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା'ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 26ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାମିକା ଗାବିଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଲିକାରେ..
Published : March 25, 2026 at 5:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡରେ ଏପରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବୟସ ମାତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟା । ଯାହା ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେବା ସହ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥବା ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିଏ 20 ତ କିଏ 26 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆମେ ଏପରି କିଛି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବୟସର । ତେବେ କମ୍ ବୟସର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ କରିଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା'ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାମିକା ଗାବିଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବୟସ 58 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାମିକାଙ୍କ ବୟସ 26ବର୍ଷ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଏନେଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ବୟସ ବ୍ୟବଧାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତେବେ କ'ଣ? ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନାହୁଁ ? ଏହା ହଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ । କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ସାଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ।"
ଯଦିଓ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯୁବ ମହିଳା ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଥା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ, ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିନେମାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଲିକାରେ..
1. ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ - ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ସାରା ଅର୍ଜୁନ,
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: 20 ବର୍ଷ
ସମ୍ପ୍ରତି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର 2 ରେ, ରଣବୀର ସିଂ (40) ସାରା ଅର୍ଜୁନ (20)ଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷର ବୟସ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
2. ଦବଙ୍ଗ ୩ - ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ସାଇ ମଞ୍ଜରେକର
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: ୩୬ ବର୍ଷ
ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ସିନେମା ହଲରେ ଆସିଥିଲା, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବୟସ ୫୪ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଇ ମଞ୍ଜରେକରଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଥିଲା ।
3. ସିକନ୍ଦର - ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା
ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ୩୧ ବର୍ଷ
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବୟସ ୫୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବୟସ ୨୮ ବର୍ଷ ଥିଲା ।
4. ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ - ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ମାନୁଷୀ ଚିଲ୍ଲର
ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ୩୦ ବର୍ଷ
ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବୟସ ୫୫ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନୁଷୀ ଚିଲ୍ଲରଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ଥିଲା ।
5. ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ - ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା
ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ୩୦ ବର୍ଷ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବୟସ ୫୭ ବର୍ଷ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବୟସ ୨୭ ବର୍ଷ ଥିଲା ।
6. ଲାଲ ବାଦଶାହା - ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ମନୀଷା କୋରେଲା
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: ୨୮ ବର୍ଷ
ସେତେବେଳେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବୟସ ୫୭ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମନୀଷା କୋଇରାଲାଙ୍କ ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷ ଥିଲା ।
7. ଟିକୁ ୱେଡ୍ସ ଶେରୁ- ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଏବଂ ଅବନୀତ କୌର
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: ୨୭ ବର୍ଷ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ୪୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅବନୀତ କୌର ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ।
8. ରବ୍ ନେ ବନା ଦି ଯୋଡ଼ି - ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: ୨୩ ବର୍ଷ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବୟସ ୪୩ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ ଥିଲା ।
9. ଡଙ୍କି- ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ
ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ: 22 ବର୍ଷ
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶାହରୁଖ ଖାନ 58 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ 36 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ।
10. ଗଜନୀ - ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ଆସିନ
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: 20 ବର୍ଷ
ଯେତେବେଳେ ଗଜନୀ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମୀର ଖାନ 43 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିନ 23 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ।
11. ହିମ୍ମତୱାଲା - ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ
ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ: 20 ବର୍ଷ
ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବୟସ 43 ବର୍ଷ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଥିଲା ।
