ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ, କହିଥିଲେ, "ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ..."
ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାରିଆ ଗୋରେଟିଙ୍କୁ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 5:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ୧୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୯ରେ ମାରିଆ ଗୋରେଟିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜୟା ବଚ୍ଚନ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାରିଆ ଗୋରେଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ଜୟାଜୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଭିନୟ ବୃତ୍ତିରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଅଛି ।
ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି କହିଛନ୍ତି, "ଜୟା ଜଣେ ବହୁତ ବୁଝାମଣା ମହିଳା । ଯେତେବେଳେ ମାରିଆ ଏବଂ ମୁଁ ବିବାହ କରୁଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା । ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ, 'ତୁମେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ?' କାରଣ ତୁମର କାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବାହାରେ ହେବା ଉଚିତ ।''
ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାରିଆ ଗୋରେଟି ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଶଦ ଏବଂ ମାରିଆ ଫେବୃଆରୀ ୧୪, ୧୯୯୯ ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ରୀତିମତ ନିକାହ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୪ ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ରେ କୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ।
ଅର୍ଶଦ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜୀବନ ବୀମା ଯୋଜନା" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ତାଙ୍କର "ଘମାସନ," "କିଂ," ଏବଂ "ଗୋଲମାଲ ୫" ମଧ୍ୟ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି । ଅରଶଦ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ "ମୁନ୍ନାଭାଇ MBBS 3" ରେ ଅଛି । ଏହା କାମ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଦାଏରା' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍: ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ? ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ କରୀନା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିଲେ ମାନସୀ ପାରେଖ; ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁମ୍ୱାଇ, ବଖାଣିଲେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ