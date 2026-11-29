ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଡ ପରଦାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଲିଜ ତାରିଖ
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭାରତର ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ ହେବ ଫିଲ୍ମ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ।
Published : November 29, 2026 at 11:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଡ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର । ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅର୍ଜୁନ ସର୍ଜା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ୟାନଇଣ୍ଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ର କାହାଣୀକୁ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭାରତର ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷିତ ହେବ ଫିଲ୍ମ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ନିର୍ମାତା ।
ଗତ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉଦଘାଟନୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି ନିର୍ମାତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଅର୍ଜୁନ ସର୍ଜା । ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମେଜର ବିଜୟ ଭାର୍ଗବ ଲେଖିଛନ୍ତି।
A powerful new chapter begins in the sacred city of Ayodhya! 🙏🔥 The grand Pooja ceremony of #ActionKing175, inspired by Operation Sindoor, marks the beginning of an extraordinary cinematic journey. 🎬 Starring Action King #ArjunSarja, the film promises a powerful Pan-India spectacle! ❤️🔥 #ActionKing175 #ArjunSarja #Ayodhya #OperationSindoor #PanIndia #IndianCinema— Sreekanth (@sreekanth_offI) November 28, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ: ବିଶ୍ବ କଲେକ୍ସନରେ ବାହୁବଳୀ- 2କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ରଣବୀର-ୟଶଙ୍କ 'ରାମାୟଣ'
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ଯାହା ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାହସ, ବଳିଦାନ ଓ ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଏହି କାହାଣୀକୁ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବରେ ମେଜର ବିଜୟ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କାହାଣୀକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମଟି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଅଟି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଫିଲ୍ମ ଯୋଗେ ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୀର୍ଷକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ମାସରୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।