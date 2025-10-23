ମଲାଇକାଙ୍କ ସହ ପ୍ୟାଚଅପ କଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ? ଏକ୍ସ-ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏପରି ବର୍ଥ ଡେ' ୱିସ୍ କଲେ ଅଭିନେତା
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ୫୨ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ତାଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ପ୍ୟାଚଅପ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 2:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା ଓ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପୁଣି ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୩)ରେ ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମଲାଇକା । ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ତାଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଲାଇକାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ମଲାଇକା ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଲାଇକା ଆରୋରା । ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ, ହସି ଚାଲ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଖୋଜି ଚାଲ ।" ଏହି ମେସେଜ କରି ବ୍ରେକଅପ ପରେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଥିବା ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ମଲାଇକା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ମାତା ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ଅରହାନ ରହିଛନ୍ତି । ବିବାହର 19 ବର୍ଷ ପରେ ମଲାଇକା ଏବଂ ଅରବାଜ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ । ଅରବାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମଲାଇକା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ । ମଲାଇକା ଅର୍ଜୁନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟିଂ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ 2019 ରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପରେ ମଲାଇକାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅର୍ଜୁନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ରୁମର ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ପରେ 2024ରେ ଅର୍ଜୁନ ମଲାଇକାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ବୃତ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମଲାଇକା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର 'ଥାମା' ର ଆଇଟମ ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି'ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଜାସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡଲାସ୍, ସଚିନ୍-ଜିଗର ଏବଂ ଦିବ୍ୟା କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଏହି ଗୀତଟି ମଲାଇକାଙ୍କ ଠୁମକାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ଏଥିସହ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ନୂତନ ସିଜିନରେ ଜଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ଶାନଙ୍କ ସହ ପ୍ୟାନେଲ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।
