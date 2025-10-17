'ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍' ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି, ଏତିକି ପାଇଲେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି
'ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍' ବିଜେତା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି । ଟ୍ରଫି ସହ ୨୮ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି 'ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍' ସିଜିନ୍ ୧ର ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ’ରେ ଅନେକ ଟିଭି ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ । ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନିଙ୍କ ହାତରେ ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଶୋ’ର ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଆରୁଶ ଭୋଳା ଏବଂ ଅରବାଜ ପଟେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ଅର୍ଜୁନ ୨୮ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ।
ଅର୍ଜୁନ ଶୋ’ରୁ ପାପାରାଜିମାନଙ୍କୁ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନେହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।" ଜିତିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, "ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତନ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଯାତ୍ରା ସହଜ ଥିଲା - ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଥିଲା । ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ମୋଡ଼ ମୋତେ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜିତିବା ଅବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ବିଜେତା ଭାବରେ ମୋ ନାମ ନେଇଥିବାରୁ ଆରୁଷ ଏବଂ ଅରବାଜଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ମୋ ସହିତ ନେହା ଏବଂ ଆୟାନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲି । ମୋର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିଲି ।"
ଫାଇନାଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୋ’ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ସିଜିନ୍ 1ର ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ Amazon MX Player ରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଶୋ’ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ରଣନୀତି, ନାଟକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା, ଅରବାଜ୍ ପଟେଲ, ନୟନଦୀପ ରକ୍ଷିତ, ଆରୁଷ ଭୋଳା ଏବଂ ଆକ୍ରିତି ନେଗି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ ।
ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ର ଧାରଣା କ’ଣ ଥିଲା ?
ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା: ପେଣ୍ଟହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଧନଶାଳୀ ଶାସକ ଏବଂ ବେସମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ । ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ପେଣ୍ଟହାଉସ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଶାସକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ।
