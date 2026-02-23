ଅରିଜିତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ 'ଏକ ଦିନ' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ; ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ କଏଦ, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ନେଇ ଆମୀର କହିଲେ ଏହା
ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ,ଜୁନୈଦ ଖାନଙ୍କ 'ଏକ ଦିନ' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ । ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂର ଝଲକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ନେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆମୀର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 1:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିକଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶା କରିଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଫିଲ୍ମ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଜୁନୈଦ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଏକ ଦିନ' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଯାହାର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅରିଜିତ ସିଂ । ଏହି ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ BTS ଝଲକ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆମୀର ଅରିଜିତଙ୍କୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅରଜିତଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
'ଏକ ଦିନ' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ
ଅରିଜିତ ସିଂ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । କଳାକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ରେ ଅରିଜିତଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଲିଉଡ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆମୀର ଖାନ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ । ଏକ ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।
ଅରିଜିତଙ୍କ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ନେଇ ଆମୀର କହିଲେ ଏହା
ଭିଡିଓଟି ଅରିଜିତ ଏବଂ ଆମୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଆମୀର ଅରିଜିତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ । ସେ ପଚାରନ୍ତି, "ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ନାହିଁ ? ନା ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ?" ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଅରିଜିତ ହସି ଦିଅନ୍ତି । ତା'ପରେ ଆମୀର କୁହନ୍ତି, "ଏପରି କର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ । ଆମର କ'ଣ ହେବ ?" ତା'ପରେ ଅରିଜିତଙ୍କ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ବାହାରକୁ ଆସେ । ଗୀତଟି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦର ସ୍ୱର ଏବଂ ଭାବନାକୁ କଏଦ କରେ ।
ଏହା ସହ ଭିଡିଓରେ ଆମୀରଙ୍କ ଜିଆଗଞ୍ଜ ଗସ୍ତର ଝଲକ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ କଏଦ କରାଯାଏ ଯେ ଅରିଜିତ କିପରି ଆମୀରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ଅରିଜିତଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଶପଥ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଗୀତ ସହ କଏଦ ହୁଏ । ଅରିଜିତଙ୍କ ଘରେ ଆମୀରଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା, ତଳେ ବସି ଖାଇବା, ଗୀତ ସେସନର ବିଭିନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅରିଜିତଙ୍କ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ବସି ଆମୀରଙ୍କ ବୁଲିବା ସମସ୍ତ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଏଥିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଗୀତର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଇର୍ଶାଦ କାମିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଶପଥ ଏବଂ ସୋମୁ ସିଲ୍ । ଗୀତଟି ଅରିଜିତ ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ ସିଂହ। ବିଟିଏସ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଗମ । ସିନେମାର ନାମ 'ଏକ ଦିନ'। ଯେଉଁଥିରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଆମିରଙ୍କ ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଖାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ଦେସାଓ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ମିଶ୍ର । ପ୍ରଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମନସୁର ଖାନ, ଆମିର ଖାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୁରୋହିତ ।
