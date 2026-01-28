ETV Bharat / entertainment

ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଅବସର; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୁମାର ସାନୁ, ଏହି ତାରକାଙ୍କ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା ହୃଦୟ

ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କୁମାର ସାନୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଗାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

CELEBS ON ARIJIT SINGH RETIREMENT
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗୀତ ଛାଡିବା ଘୋଷଣା ସହ ଅରିଜିତ ସିଂ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ବି ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଗୀତ ଅବସର ଅବସରକୁ ନେଇ କୁମାର ସାନୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।

କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଏଥି ସହିତ, କୁମାର ସାନୁ ଏକ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱର ଏକ ଲକ୍ଷରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱରକୁ ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ତାରକା ।''

CELEBS ON ARIJIT SINGH RETIREMENT

ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଅରିଜିତଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗାୟକ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗାୟିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ କଳାକାରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ପାରମ୍ପାରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ସ୍ଥିର ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଆରିଜିତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁବାର ସମୟ ।''

CELEBS ON ARIJIT SINGH RETIREMENT

ସେହିପରି ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକ, ରାପର୍ ବାଦଶାହା, ଆଶିଷ ଚଞ୍ଚଲାନି, ଯଶରାଜ ମୁଖତ, ଅରମାନ ମଲିକ, ଗାୟକ ରାଜା କୁମାରୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ମଲା, ଗାୟିକା ସୋଫି ଚୌଧୁରୀ, ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କପୁର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଚା ଚଢା, କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଛାବ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଗୀତ ଅବସର ଅବସର ପୋଷ୍ଟକୁ 2.2 ନିୟୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘୋଷଣା ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ

ଗତକାଲି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅରିଜିତ

ଅରିଜିତ ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ (ଗତକାଲି, ଜାନୁଆରୀ 27) ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଗାୟକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ କରୁଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

