କାହିଁକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବେନି ଅରିଜିତ ? କଲେ ଖୁଲାସା
ଅରିଜିତ ସିଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା । ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବେନି ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ହଠାତ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ଅରିଜିତ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନ କ୍ୟାରିଅର୍ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅବସର ଖବର ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ଏବେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରିଜିତ ସିଂ ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନରୁ କାହିଁକି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାୟକଙ୍କ ଗୀତ ଛାଡିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କ’ଣ କାରଣ ?
ଅରିଜିତ ସିଂ କାହିଁକି ଛାଡିଲେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ?
ଗାୟକ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, "ଗୀତ ଛାଡିବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ । ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଛାଡିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି । ଶେଷରେ ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲି । ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସହଜରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିଚାଲିଥାଏ । ଏବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୋତେ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଛାଡିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନୂଆ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଉଦୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।" ଅରିଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ନ ଗାଇବା କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ କ୍ଳାନ୍ତ ।
ନିରାଶ ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ଏବେ, ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଗାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନୂତନ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ । ଏପରିକି କୁମାର ସାନୁ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱର ଅନନ୍ୟ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି, ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଗାୟକ । ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ଅଛି ।"
ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗୀତ
୨୭ ଜାନୁଆରୀ ରାତିରେ, ଅରିଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ଅବସର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ । ମୋର ଗାୟନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ।" ଅରିଜିତ ସିଂ "ମର୍ଡର ୨" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗୀତ "ଫିର୍ ମୋହବତ୍" ଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ । ଏହି ଗୀତଟି ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ପରେ ସେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ "ଆଶିକି ୨" ର ହିଟ୍ "ତୁମ୍ ହି ହୋ" ସହ ବଡ଼ ଲିଗ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଗୀତର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା ।
