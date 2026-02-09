ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗୀତ ଛାଡିବା ପରେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ପରଫର୍ମ, ଭାବୁକ ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ । ଗ୍ରାମୀ-ନୋମିନେଟେଡ୍ ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ କୋଲକାତାରେ କଲେ ପରଫର୍ମ । ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
February 9, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଗ୍ରାମୀ-ନୋମିନେଟେଡ୍ ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରଫର୍ମ ସହ କୋଲକାତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା, କାରଣ ଦୁଇ ଆଇକନ୍ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେତାଜୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସୀତାର ବାଦକ ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କର ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରବାଦକ ବିକ୍ରମ ଘୋଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅରିଜିତ ସି୍ଂଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ପରଫର୍ମ
ଅରିଜିତ ସିଂ ଆଉ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅନୁଷ୍କା ଅରିଜିତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ କରତାଳିରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା ସ୍ଥାନ । ଏହି ସମୟରେ ଅରିଜିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, "ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ । ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।" ତା'ପରେ ଗାୟକ ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ମାୟା ଭୋରା ରାତି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଏକ ବିରଳ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗୀତ ।
ଅନୁଷ୍କା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସେୟାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟ । ଏକମାତ୍ର ଅରିଜିତ ସିଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ କ୍ୱଚିତ୍ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଗୀତକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତା'ପରେ କୋଲକାତା ସହ ଆମର ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ସେୟାର କରିବା ଶୁଣିବା, ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଥିଲା ।"
ଭାବୁକ ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହାକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖି, ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି ।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ରାତିର ଶୋ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ମୋ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ।" ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଏହାକୁ "ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହଯୋଗ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଅଲବିଦା
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅରିଜିତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଦୂରେଇ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ, "ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଥିଲା।"
ଅରିଜିତ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଳରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମର୍ଡର ୨' ର "ଫିର୍ ମୋହବତ୍" ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ 'ତୁମ୍ ହି ହୋ' ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନିତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ । ସେ 14ଟି ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରଥମ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ।
