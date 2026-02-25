ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ଅବସର ପରେ ବି କାହିଁକି ରିଲିଜ ହେଉଛି ଗୀତ ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଅରିଜିତ
ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ । ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଗାୟକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 12:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ଅନଲାଇନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ୍ ହେବାରେ ଲାଗିିଲା । ନିକଟରେ ସେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସହ "ଏକ ଦିନ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅରିଜିତ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ କାହିଁକି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ? ସେନେଇ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।
This message is just for my listeners— WhoamI (@Atmojoarjalojo) February 24, 2026
please dont read and swipe right now if you are not my listener, its a humble request.
Hello beautiful people! ❤️
I just want to tell you all that I love you.
Thank you so much for your kindness in this ruthless world.
Although I have…
ଅରିଜିତଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଅରିଜିତ ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଅଛି । "ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ... ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଶ୍ରୋତା ନୁହଁନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଏବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ । ନମସ୍କାର । ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ । ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଯଦିଓ ମୁଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ବାକି ଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କମ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି । ମୋତେ ବହୁତ ଗୀତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।''
there is not one reason behind this, there are several reasons plus I have been trying to do this since a long time. Finally I have gathered the right courage. One of the reasons were simple, I get bored pretty quick, thats why I keep changing arrangements of the same songs and…— WhoamI (@Atmojoarjalojo) January 27, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅନେକ ଗୀତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପୂରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ । ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିତର୍କ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହା କେତେଥର କରିବ?" ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Hello, Happy new year to all. I want to thank you all for giving me so much of love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not gonna be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey.— WhoamI (@Atmojoarjalojo) January 27, 2026
ଏହି କାରଣରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ
ପୂର୍ବରୁ, ଅରିଜିତ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷ ବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । "ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ । "ଅନେକ କାରଣ ଅଛି...ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଶେଷରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।'' କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଥିଲା । ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଛାଡିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି । ଶେଷରେ ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲି । ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସହଜରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିଚାଲିଥାଏ । ଏବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନୂତନ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଉଠିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅରିଜିତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ 'ଏକ ଦିନ' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ; ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ କଏଦ, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଛାଡିବା ନେଇ ଆମୀର କହିଲେ ଏହା
କାହିଁକି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବେନି ଅରିଜିତ ? କଲେ ଖୁଲାସା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ