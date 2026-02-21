ଉଦୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ ! ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆସିଲେ ନଜର
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନଜର ଆସିଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ବିବାହ ପାଇଁ ଉଦୟପୁର ଯାଉଥିବା ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଶିରେନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଉଦୟପୁରରେ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କପଲଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହେଲେ ଉଭୟ ପୃଥକ ଭାବେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଉଦୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ
ଶନିବାର, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ପାଇଁ ନ ଅଟକି ଶୀଘ୍ର ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ବିଜୟଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପରେ, ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ । ସେ ବି ବିଜୟଙ୍କ ପରି ସିଧା ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ସେମାନଙ୍କ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯିବା ଅନଲାଇନରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁହେଁ ଉଦୟପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଉଦୟପୁରର ପ୍ରାସାଦରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ରଶ୍ମିକା କିମ୍ବା ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ବିବାହରେ ନୋ ଫୋନ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 3, 2025 ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ବିବାହ ସମୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ (2018) ଏବଂ ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍ (2019) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ଅଭିନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନେ କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି ।
