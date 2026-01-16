ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଧରିବେ ଧନୁଷ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ'ରେ କରିବେ ବିବାହ !
ଧନୁଷ ଏବଂ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବୋ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଏହି କପଲ ପଡିପାରେ ହାତଗଣ୍ଠି । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସତ ?
Published : January 16, 2026 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ଧନୁଷ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପୁଣିଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଧନୁଷଙ୍କ ନାଁ ସୀତା ରମମ ଅଭିନେତା ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି ଯେ, ଏହି କପଲ ପରସ୍ପରର ଜୀବନସାଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୧୪, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ ଅଭିନେତାମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧନୁଷ ଏବଂ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ କେବଳ ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟତା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିବାହ ଗୁଜବକୁ ଏବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଧନୁଷଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ସୂତ୍ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଦୟାକରି ଏଥିରେ ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।''
ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ, ସନ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର 2 ର ପ୍ରିମିୟରର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧନୁଷ ଏବଂ ମୃଣାଲଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରଥମ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ମୃଣାଲଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧନୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ, ମୃଣାଲ ଗୁଜବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଧନୁଷ "କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ" ଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଗୁଜବ ଥମି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ'ରେ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ ଧନୁଷ କିମ୍ବା ମୃଣାଲ ଠାକୁର ବିବାହ ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗୁଜବ ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଧନୁଷ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ D53 ଏବଂ D54 ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଲୋଚନା ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଏକ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଂଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା "ଡକାଏତ", ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି "ଦୋ ଦିୱାନେ ସେହେର ମେ" ଏବଂ "ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇସ୍କ ହୋନା ହୈ" ଏବଂ ପୂଜା ମେରି ଜାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
