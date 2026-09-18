ମେଧା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ରାଇନା, ଡିସେମ୍ୱରରେ କରିବେ ବିବାହ ! ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି
କମେଡିଆନ୍ ସମୟ ରାଇନା ଏବଂ ମେଧା ଶଙ୍କର କ’ଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଘଟଣା କଣ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 3:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମୟ ରାଇନା ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥର ତାଙ୍କ ଶୋ’ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସମୟ ରାଇନା ଏବଂ '12th Fail' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମେଧା ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୁଜବ ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି । ଉଭୟ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
Samay Raina is set to marry Medha Shankr this December.👀❤️— Abhishek Kumar (@Abhishek060722) September 17, 2026
As per a Reddit post, someone close to Samay Raina’s family says Samay wants to marry Medha Shankr this December, confirmed by his mother after speaking to him last night. For anyone who doesn’t know, Samay and Medha… pic.twitter.com/mHwmyecPyo
ସମୟ ଏବଂ ମେଧା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ରେଡିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଜଣେ ଏକ୍ସ ୟୁଜର୍ ଏହି ଭାଇରାଲ ରେଡିଟ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "ମୁଁ ସମୟ ରାଇନାଙ୍କ ପରିବାରର ବହୁତ ନିକଟତର ଏବଂ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସମୟ ରାଇନା ଏବଂ ମେଧା ଶଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମେଧାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।"
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମୟ ରାଇନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମେଧା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏକ ରେଡିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମୟଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡିସେମ୍ବରରେ ମେଧା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି; ଗତ ରାତିରେ ସମୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା’ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ ସମୟ ଏବଂ ମେଧା ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟଙ୍କ ବୟସ ୨୮ ଏବଂ ମେଧାଙ୍କ ବୟସ ୨୯ ବର୍ଷ; ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ।"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମୟଙ୍କ ଶୋ' 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲେଟେଣ୍ଟ'ରେ ମେଧାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ବିବାଦରେ ସମୟ ରାଇନା ! କାଶ୍ମିରୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବିହାର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା
ବିବାଦ ନେଇ ଲାଇଭ ଶୋ'ରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସମୟ ରାଇନା, କହିଲେ 'ମୋର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ