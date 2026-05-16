'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଆଜି ଉଠିବ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ୍ ଉପରୁ ପରଦା
ସାବିତ୍ର ଅମବାସ୍ୟାରେ ଭେଟି ଦେବେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଘୋଷଣା । କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 11:14 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତବର୍ଷ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ସହ ଧମାକା କରିବା ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ପୁଣି ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅବସରରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଘୋଷଣା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଅଛି, 'ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଚି ରହିଛି । ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଘୋଷଣା ହେବ ।' ଏହା ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ । ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଯାହାକୁ ତୁମେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଶେଷ... । ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି । ଆମର ଆଗାମୀ ସିନେମାଟିକ୍ ଯାତ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଶୀର୍ଷକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରୁହ । ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ...।' ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ବାପା ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଓ ଏହି ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେବ ।ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ଏଥିସହ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ