ରଜରେ ଧମାକା କରିବେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ; ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' ଘୋଷଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଝଲକ
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସାବିତ୍ର ବ୍ରତ ଅବସରରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' ସହ ସେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ।
Published : May 18, 2026 at 10:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁୟାୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସାବିତ୍ର ବ୍ରତ ଅବସରରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' ସହ ସେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ରଜରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ରଜରେ ଆସିବ 'ଡାଏରୀ'
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ୟୁଟ୍ୟବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । 1.33 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଏକ ବାକ୍ସ ଯେଉଁତିରେ ଏକ ଡାଏରୀ ନଜର ଆସେ । ଯାହାକୁ ଜଣେ ମହିଲା ଖୋଲନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖାଥାଏ 2019 । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫଟୋ ମିଳେ । ଯେଉଁତିରେ ଲେଖାଥାଏ ମୋ ଠୁ ମୋ ଯାଏଁ… ଏହା ପର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାହାଣୀ । ଜଣେ ନାୟକ ଓ ଜଣେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଡାଏରୀର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ରଜରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
'ଡାଏରୀ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ନିଜେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଓ ସହ-ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ ଏବଂ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ସଙ୍ଗୀତ ସଜାଇଛନ୍ତି ସୋମଶ ସତ୍ୟପାଠୀ ଥିବା ବେଳେ ଡିଓପି ସୀତାନସୁ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତର କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ନାୟକ ଏବଂ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ । ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ଜସ୍ମିନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନଜର ଆସିବେ ।
