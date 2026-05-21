ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
Published : May 21, 2026 at 9:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ରଜରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ'ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷମା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ବଢାଇବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, '"ଡାଏରୀ" କେବଳ କାଗଜ ଏବଂ କାଳି ନୁହେଁ... । କେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ହୃଦୟ ବହନ କରେ..ଯାହା କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼େନାହିଁ ।'' ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଡାଏରୀ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଜସ୍ମିନ ନଜର ଆସିବେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । 1.33 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏକ ବାକ୍ସ ଯେଉଁତିରେ ଏକ ଡାଏରୀ ନଜର ଆସେ । ଯାହାକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଖୋଲନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖାଥାଏ 2019 । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫଟୋ ମିଳେ । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥାଏ ମୋ ଠୁ ମୋ ଯାଏଁ… ଏହା ପର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାହାଣୀ । ଜଣେ ନାୟକ ଓ ଜଣେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଡାଏରୀର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ରଜରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
'ଡାଏରୀ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ନିଜେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଓ ସହ-ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ ଏବଂ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ସଙ୍ଗୀତ ସଜାଇଛନ୍ତି ସୋମଶ ସତ୍ୟପାଠୀ ଥିବା ବେଳେ ଡିଓପି ସୀତାନସୁ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତର କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ନାୟକ ଏବଂ ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ । ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଜ୍ଞା ବି ନଜର ଆସିବେ ।
