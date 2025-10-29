ଜନ୍ମଦିନରେ ବେବିର ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, କହିଲେ 'ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର'
ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 29)ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତା ବେବିର ଝଲକ ସହ ଖାସ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 10:58 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଦିନ । ନିକଟରେ (25 ଅକ୍ଟୋବର)ରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ପିତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ (ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର 29)ରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ଜନ୍ମଦିନ ଖାସ୍ ରହିଛି ପିତା ହେବା ସେ ନିଜ ଶିଶୁ ସହ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଶିଶୁର ଝଲକ ଦେଖାଇବା ସହ ଖାସ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପାଦକୁ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ବର୍ଷ ଭଗବାନ ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ତାରା (Little Star) । ଧନ୍ୟବାଦ ପଲ୍ଲବୀ, ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ମୋ ଦୁନିଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ । ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।'' ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବାପା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ
25 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ''ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରିନ୍ସ ଆସିଗଲା । ଆମ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ସେ । ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁକିଛି ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ - ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଉଚ୍ଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ।'' କହିରଖୁଛୁ କି, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ 2020 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ । ପଲ୍ଲବୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମ 'କାଉଁରୀ କନ୍ୟା' ସହ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆ ଆ ହର୍ଷେଇ, ଟପୋରି, ବ୍ଲାକମେଲ, ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ ଓ ଭିଲେନ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଦଶହରା ଅବସରରେ (26 ସେପ୍ଚେମ୍ୱର)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଥିଏଟରରେ ଜାରି ରହିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ସପ୍ତାହକରେ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ