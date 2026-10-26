ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଣି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର'
ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ । ଚଳିତ ମାସ 18ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ।ହେଲେ ହଲ୍ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ୱରରେ ରିଲିଜ ନେଇ କଲେ ଘୋଷଣା।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 5:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବଜାରକୁ ସରଗରମ କରିବା ପାଇଁ ନାୟକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗେମ୍ ଓଭର ସାରା ଓଡିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୮ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାଶ୍ଵେତା ରାୟ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ବିଭାସ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସୋମେଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହେବ 'ଗେମ୍ ଓଭର'
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିବାରୁ 'ଗେମ୍ ଓଭର' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା । ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ହଲଘୁଞ୍ରେତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେହି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅବସରରେ ସିନେମା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା କିଛି କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ, ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଗେମ୍ ଓଭର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଗେମ୍ ଓଭର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବୁ ।
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜ, ଦଶହରା ଭଳି ଗଣପର୍ବରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୁନର୍ବାର ସେନ୍ସର କରାଯାଇ ଗେମ୍ ଓଭର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜା ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଧାବକର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସି ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିଥିବା ଭଲ ମଣିଷ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନେଇ କିଭକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସାଜୁଛି ତାହା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ଚୌହାନ । ସେ ସାଉଥର ଜଣାଶୁଣା ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏବଂ ‘ପୁଷ୍ପା’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ଅତିଥି କକଳାକାର ଭାବେ ଏଥିରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ସହ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, କେକେ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନାୟକ, ଉଦିତ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Exclusive: ଆକ୍ସନ ହିରୋଙ୍କ ‘ଗେମ୍ ଓଭର୍’, ଓଲିଉଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍', ରିଲିଜ ହେଲା ଟ୍ରେଲର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର