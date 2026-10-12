ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି 'ଗେମ୍ ଓଭର', ଧାବକଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ଯୋଡିକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର' ସହ ଦଶହରାରେ କରିବେ ଧମାକା । 'ଯନ୍ତାଳ' ଓ 'ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ' ଗୀତ ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 5:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଣେ ଧାବକଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦଶହରାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗେମ୍ ଓଭର' । ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜା ଡି. ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଇ ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଲଭ ଆକ୍ସନ ଓ ଡ୍ରାମା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ୟାକେଜ କୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ନାୟିକା ସୁପ୍ରିୟା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ଯୋଡିକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଯନ୍ତାଳ' ଓ 'ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ' ଗୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ।
ଏଥିରେ ୪ ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି । ଯେପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁଣିତ ଇଶାର ଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଏଥର ଦଶହରା ନାୟିକା ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଉର୍ବଶୀ ଚୌହାନ ସାଉଥର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, ଯିଏ ପୁଷ୍ପା ରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଗୀତଟି ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ । ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନୁରାଗ ଦାସ । କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ନାୟକ ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଦଶହରା ଵଜାରରେ ଆକ୍ସନ୍ ଓ ରୋମାଞ୍ଚର ନୂଆ ଝଲକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଗେମ୍ ଓଭର’ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ପ୍ରେମ, ସଂଘର୍ଷ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ । ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଆଉ ଖେଳକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତୀ ମାନିଥିବା ଧାବକ କିଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଡୋପିଂ ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ହରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଲଢ଼େଇ କିଭଳି ଲଢୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେନେଇ ଫିଲ୍ମ ଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେବ ନା ପ୍ରତିଶୋଧର ଖେଳରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ? ତାହା ହିଁ ଫିଲ୍ମର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଠିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ବିଜୟର ନୂଆ ଏକ ଖେଳ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଏଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ଉଦିତ ଗୁରୁ,ଵିଭାସ, ଅଶୁଂମାନ,ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚିତ୍ର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Exclusive: ଆକ୍ସନ ହିରୋଙ୍କ ‘ଗେମ୍ ଓଭର୍’, ଓଲିଉଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା
'ଗେମ୍ ଓଭର୍'ରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ