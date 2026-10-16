ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍', ରିଲିଜ ହେଲା ଟ୍ରେଲର
ଦଶହରାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍'ର ଟ୍ରେଲର ସହ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 3:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଦଶହରାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଗେମ୍ ଓଭର’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ଜୋନର ଏହି ସିନେମା ଦଶହରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମର କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜା ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଧାବକର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସି ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିଥିବା ଭଲ ମଣିଷ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନେଇ କିଭକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସାଜୁଛି ତାହା ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ଚୌହାନ । ସେ ସାଉଥର ଜଣାଶୁଣା ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏବଂ ‘ପୁଷ୍ପା’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ଅତିଥି କକଳାକାର ଭାବେ ଏଥିରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ସହ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, କେକେ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନାୟକ, ଉଦିତ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ‘ଯନ୍ତାଳ’କୁ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିଛି ।
ସେପଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଏକ ଦୌଡୁଥିବା ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତା ପ୍ରତିଶୋଧ କାହାଣୀ ।ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଫୁଲ ଆକ୍ସନ ସିନେମା । ଦଶହରା ବଜାରର ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚିର ସିନେମା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଗତିଶୀଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ଧାବିକା ଡ୍ୟୁଟି ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କଥା ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି 'ଗେମ୍ ଓଭର', ଧାବକଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
Exclusive: ଆକ୍ସନ ହିରୋଙ୍କ ‘ଗେମ୍ ଓଭର୍’, ଓଲିଉଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା
'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍; ଦମଦାର୍ ଡାଇଲଗ୍ ସହ ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର