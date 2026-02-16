ETV Bharat / entertainment

ପୁଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ-ପଲ୍ଲବୀ

ମହାଶିବାରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ରାଜକୁମାରର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ । ପୁଅର ନାଁ ସହ ଅର୍ଥ ବି କହିଛନ୍ତି ।

ARDHENDHU BABY BOY NAME
ପୁଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ-ପଲ୍ଲବୀ (@ArdhenduSundarSahu,Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 16, 2026 at 10:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ । 25 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି । ଉଭୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର । ଶିଶୁ ଜନ୍ମର 4 ମାସ ପରେ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ରାଜକୁମାରର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ବି କହିଛନ୍ତି ।

ପୁଅର ରଖିଲେ ଏହି ନାଁ

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପୁଅର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର ଭିଡିଓରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ସ୍ମୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆଦିଦେବ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟ, ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ । ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ରହିଥିବା ହୃଦୟ ସହ ଆମେ ଗର୍ବର ସହ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ- ଆଦିଦେବ । ଏକ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ନାମ ଯାହାର ଅର୍ଥ "ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱର" ଏବଂ "ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ", ଯାହା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମର ଆଦିଦେବ ।''

ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେଇତିଲେ ଖୁସି ଖବର

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ''ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରିନ୍ସ ଆସିଗଲା । ଆମ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ସେ । ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁକିଛି ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ - ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଉଚ୍ଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ।''

ବିବାହର 5ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ପିତାମାତା

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ । ପଲ୍ଲବୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ । ଉଭୟ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜନ୍ମଦିନରେ ବେବିର ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, କହିଲେ 'ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର'

ବାପା ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ADIDEV
ARDHENDHU AND PALLAVI MAHARATHY
ARDHENDHU BABY BOY NAME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.