ETV Bharat / entertainment

‘ଡାଏରୀ’ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଅକୁହା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଡାଏରୀ’ କାଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଚି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

ODIA FILM DIARY TRAILER LAUNCH
ODIA FILM DIARY TRAILER LAUNCH (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 5:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ରଜ ବଜାରକୁ ସରଗରମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡାଏରୀ’। ଆସନ୍ତାକଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ ମଲ୍ ଠାରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଟ୍ରେଲୱେର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ରଜ ବଜାର ରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବେଶ ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏହୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ବେଶ ଖୁସି ହେବା ସହ ରଜରେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ଦେଖି ଉତ୍ସାହ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ODIA FILM DIARY TRAILER (ETV Bharat Odisha)



ତେବେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ୍, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିବା ନାୟକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏଥର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ‘ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ’ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନ ରଥ ଏବଂ ନବାଗତା ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ର । ଟ୍ରେଲରଟି ବେଶ୍ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଛି; ବିଶେଷ କରି ଏକ ବକ୍ସରୁ ବାହାରୁଥିବା ‘୨୦୧୯’ ଲେଖାଥିବା ଡାଏରୀ ଓ “ମୋ ଠୁ ମୋ ଯାଏଁ...” ଭଳି ଗଭୀର ସଂଳାପ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି ।

ବିଶେଷ କରି ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆସିଛି । ଉପନ୍ୟାସରୁ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ ରଥ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ନୂଆ ଯୋଡି ସେମାନଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରେ ଥିବା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ ଟନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ତେବେ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି । ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ସାଙ୍ଗକୁ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏକ ଅଭିନବ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଏଥିରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଅମିତ ନାୟକ ଓ ଲୁବୁନ୍-ଟୁବୁନ୍‌ଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

DIARY
ARDHENDHU AND JASMINE
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଡାଏରୀ ଟ୍ରେଲର
ଡାଏରୀ
ODIA FILM DIARY TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.