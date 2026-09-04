ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରଖିଲେ ଏହି ନାଁ
ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟୁଟ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଝଲକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 10:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପରେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନାଁ ଗୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁଅର ଏହି ନାଁ ଦେଲେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା
ସବ୍ୟସାଚୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପୁଅକୁ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପୁଅ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଶୁଭ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଆମ ଛୋଟ କାଳିଆ । ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକପାରିବ 'ସମ୍ରାଜ୍' । ଶୁଭ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଏଇଟା ଆମ କୁନି କାଳିଆ, ତା ନାଁ ସମ୍ରାଜ୍ ।'' ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଶୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ । ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2008ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟଙ୍କ 2015ରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ।
ଉଭୟଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟ ଏକାଟି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । 'ମୁ ସପନର ସୌଦାଗର (2008), କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ (2012), ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ (2016), ଏବଂ ଅଭିମାନ (2019) ଭଲି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃତ୍ୱ ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସବ୍ୟସାଚୀ 2025 ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ଅନନ୍ତା ପରେ ଏବେ 'ବାଘୁଣୀ' ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସବ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ