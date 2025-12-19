ETV Bharat / entertainment

ଓଲିଉଡ ପ୍ରଶଂସାରେ ଅରବାଜ ଖାନ, ବଲିଉଡ ସହଭାଗିତାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ୧୦୦ କୋଟି ବଜେଟ ଫିଲ୍ମ !

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ 'ନମନ'ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅରବାଜ ଖାନ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଓଲିଉଡର ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରି 100 କୋଟି ବଜେଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିିତ ହୋଇପାରେ କହିଛନ୍ତି ।

ARBAAZ KHAN ON OLLYWOOD
ARBAAZ KHAN ON OLLYWOOD (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅରବାଜ ଖାନ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୀରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 'ନମନ ୪.୦'ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅରବାଜ । କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୭ଥ ବାଟାଲିଅନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଶେଷ ଦିନରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅରବାଜ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ଓ କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡ ସହଭାଗିତାରେ ସିନେମା ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରେ ।

naman programme in bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)

ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କଲେ ସମ୍ୱୋଧନ

ଅରବାଜ ଖାନ ପ୍ରଥମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ନମନ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୌଦର୍ଯ୍ୟ ସହରର ଆତିଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମୋତେ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ବାରମ୍ୱାର ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଛା ହେଉଛି । ପୁଣିଥରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ କଳାକୃତିକୁ ବି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଆଉ ନିଜର ଏକ ସଂଳାପ ସହ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିଥିଲେ ।

ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଅରବାଜ

ଏହାସହ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମକୁ ନେଇ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାକୁ ବି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ''ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦୦ କୋଟିର ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବଲିଉଡର ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ବଡ ବଜେଟ ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦ୍ବିଭାଷୀ ସହ ଦୁଇ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ସହଭାଗିତାର ଫିଲ୍ମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ ।''

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ''ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବେଶ ବଢିଆ କାମ କରୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିବ । ବିଶେଷକରି ଦମନ, ପୁଷ୍କରା ଓ କର୍ମ ପରି ସିନେମାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ସିନେମା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ଯାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରତର ବିଭିନ କୋଣରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସିନେମା ସହ ପୁରା ସିନେମା ଶିଳ୍ପକୁ ଏହାର ବିକାଶ କୁ ନେଇ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।''

କହିରଖୁଛୁ କି, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗ ଧାରାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦୨୨ ଠୁ ଚାଲିଆସୁଛି । ଆଉ ଆଜି ୪ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହା ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାୱାର ଶୋ' ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନମନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ପର୍ଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ 'ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍' ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି । ଆୟୋଜିତ ନମନ 4.0 ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ଷ୍ଟାର ପାୱାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା । ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପରିବାର ଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ।

ବିଶେଷ କରି ଏଥର ଥିମରେ ରହିଥିଲା ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାଜେଡିର କରୁଣ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାର ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇବାର ଖୁସି । ଏହି ସବୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଅବଦାନ କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ନାଟକ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଓ ପୋଲିସ ପରିବାରକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଏହାସହ ପୋଲିସ ଜୀବନରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ନେଇ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ । ନମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ମାନ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା । ନିଜ ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରରଖିଥିଲା କଳାକାର । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ରଚୟିତା ଏବଂ ନମନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଅଭିନେତା ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ନମନ ୪.୦ରେ କୁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ।


ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୋଲିସ ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କବିତା ଗାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ସମ୍ମାନ ଯାଇଥିଲେ । କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସମର୍ପଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସହରର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି ଅପରାଧ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସମାଜର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଜଣାଇ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କପ୍ରତି କିଛି କରିବାର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ।


ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଥିଲେ ଆମର ସିପାହୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଲିଓଡ଼ ପରିବାର ଏହି ନମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁ ହୃଦୟରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ଓ ସହର ପ୍ରତି ଥିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ କରିବ ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ । ସେହିପରି ନମନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ପୋଲିସର ଦକ୍ଷତା ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ସୈନିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ସାଜିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମର୍ପିତ ଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଆମ ପାଇଁ ନାମ ହୋଇରହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ARBAAZ KHAN ON OLLYWOOD

