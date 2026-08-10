ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ପୁଅ ଅମୀନଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ
ବଲିଉଡ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ପୁଅ ଅମୀନଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ । ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଅମୀନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 9:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବଲିଉଡ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ପୁଅ ଅମୀନ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏଆର ଅମୀନଙ୍କ କାର ଗୁଇଣ୍ଡି କାଥିପାରା ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏ.ଆର. ଅମୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କୋଏମ୍ବତୁର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କାରଟି ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି । ଭୋର ପ୍ରାୟ 3.30 ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଅମୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାୱେରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ୱାଗନ-ଆରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଲାଇଗନାର ସେଣ୍ଟେନାରୀ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଦୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ତଦନ୍ତ ୱିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି । ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏଆର ଅମୀନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ପୁଅ । ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳାରେ ମଣିରତ୍ନମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଦୁଲକୁର ସଲମାନ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ମେନେନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ୨୦୧୫ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଓ କଢାଲ କନମଣି' ର 'ମୌଲା ସଲ୍ଲୀ ୱାସଲିମ' ଗୀତ ସହ ଗାୟକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ; ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ଏବଂ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୁବାନ ଶଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ରଚନାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏଆର ଅମୀନ ଶେଷ ଥର ରାମ ଚରଣଙ୍କ 'ପେଡ୍ଡି' ତାମିଲ ଡବ୍ 'ଚିକିରି ଚିକିରି' ଗାତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜସଲିନ୍ ରୟାଲ୍ ସହ ଦୁଲକୁର ସଲମାନ ଏବଂ ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସିଙ୍ଗଲ୍ 'ଭିଗି ଭିଗି' ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ । ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ପୁଅ ଏ.ଆର. ଅମୀନଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ପୁଣିଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ...' ଏଆର ରେହମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଅନୁପ ଜଲୋଟା ?
ଏଆର ରେହମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ନେଲେ ଛାଡପତ୍ର ? କାରଣ କହିଲେ ସାଇରା ବାନୋ
ଏ ଆର ରେହମାନଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କଅପ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା; ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୋହିନୀ, କହିଲେ 'ସେ ମୋର ବାପା ସମାନ..'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ