ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ ଏପ୍ରିଲ; 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ରୁ ପେଡ୍ଡି...' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ
ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଏଥିରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବଲିଉଡ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ଯାଦୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଚାଲିଛି । ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ହେଲେ ଧୁରନ୍ଧର 2ର କ୍ରେଜ ଏବେ ବି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ । ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନୂଆ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର ।
'ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହନୁମାନ: ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍'
ପୌରାଣିକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହନୁମାନ' ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ । ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଶିଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆସନ୍ତକାଲି ଏପ୍ରିଲ୍ 2, 2026ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ପଲିଚଟମ୍ବି'
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଟମ୍ବି ନାମକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ଏହି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଏହି ସିନେମାରେ ଦର୍ଶାଯିବ । ୯ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ । ତୋଭିନୋ ଥମାସ, କାୟାଡୁ ଲୋହାର, ବିଜୟରାଘବନ, ଜନି ଆଣ୍ଟୋନି ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ଡକାଏତ୍'
ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଡକାଏତ୍' ଯାହା ଆଦିବି ସେଶ୍ ଏବଂ ମୃଣାଲ୍ ଠାକୁର ଅଭିନୀତ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତିର ଏକ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ଭେଦ କରନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୦, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ । ଆଦିବି ଓ ମୃଣାଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ସୁନୀଲ, ଅତୁଲ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ନଜର ଆସିବେ ।
Middle East War Casualty... as now#Patriot postponed from April 23— Girish Johar (@girishjohar) March 31, 2026
New release date will be announced tomorrow @mammukka @Mohanlal#Mammootty #Mohanlal #PatriotMovie pic.twitter.com/6zYv67vffA
'ପ୍ୟାଟ୍ରିୟଟ୍'
ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାମୁଟି, ମୋହନଲାଲ ଏବଂ ନୟନତାରା ଅଭିନୀତ 'ପ୍ୟାଟ୍ରିୟଟ୍' ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ଥ୍ରୀଲର ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତି ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ପେଦ୍ଦି'
ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ପେଦ୍ଦି' ହେଉଛି ଟଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ RRR' ଷ୍ଟାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଗ୍ରାମବାସୀ - ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ଏହା 1980 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି । ରାମ ଚରଣ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । 30 ଏପ୍ରିଲ୍, 2026ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରାମ ଚରଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ ନଜର ଆସିବେ ।
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କର ହରର-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ 14 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଟଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ର କାହାଣୀ ଏକ ଭୂତବଙ୍ଗଳାର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । ଏପ୍ରିଲ 10, 2026ରେ ଏହି ହରର-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବ୍ୟତୀତ ଭାମିକା ଗାବି, ପରେଶ ରାୱଲ, ତବୁ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ମିଥିଳା ପାଲକର, ଆସରାନୀଙ୍କ, ମନୋଜ ଯୋଶୀ ନଜର ଆସିବେ ।
'ଗିନି ୱେଡ୍ସ ସନି 2'
ହରର-କମେଡି ସହିତ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା 'ଗିନି ୱେଡ୍ସ ସନି 2' ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 2020 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଗିନି ୱେଡ୍ସ ସନି' ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ । ସିନେମାର କାହାଣୀ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଛାୟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । 24 ଏପ୍ରିଲ୍, 2026ରେ ରିଲିଜ । ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ମେଧା ଶଙ୍କର ନଜର ଆସିବେ ।
'ଦ ୱାର୍ଡରୋବ୍'
ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାର କାହାଣୀ ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅଭିଶପ୍ତ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିିତ । ଏହି ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିଥାଏ । ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୪, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ । ରଜନୀଶ ଦୁଗ୍ଗଲ୍, ଦିବ୍ୟା ଅଗ୍ରୱାଲ୍ ନଜର ଆସିବେ ।
'ଲି କ୍ରୋନିନ୍ସ ଦ ମମି'
'ଲି କ୍ରୋନିନ୍ସ ଦ ମମି' କାହାଣୀ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯାହାଙ୍କ ଝିଅ ମରୁଭୂମିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଝିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୭, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ । ଜ୍ୟାକ୍ ରେନର, ଲାୟା କୋଷ୍ଟା, ମେ କାଲାମାୱି, ନାଟାଲି ଗ୍ରେସ୍, ଭେରୋନିକା ଫାଲକନ୍ ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ