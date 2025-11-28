ଆସୁଛି 'ଅପନେ 2'; ରୁମର୍ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଲେ ନିର୍ମାତା, କହିଲେ 'ଫିଲ୍ମଟି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି'
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିନା ଫିଲ୍ମ 'ଅପନେ'ର ଭାଗ 2 ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାତା ପ୍ରତକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 28, 2025 at 4:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆସୁଛି ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଅପନେ' ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ବିଷୟରେ ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ "ଅପନେ ୨" ଆଉ ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଶର୍ମା ରୁମର୍ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ।କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଅପନେ ୨' ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାରେ ବିରାମ ଦେଇ ନିର୍ମାତାମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଅପନେ ୨' ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯାହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
'ଅପନେ ୨' ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଦୀପକ ମୁକୁଟ୍ 'ଅପନେ ୨' ରଦ୍ଦ ହେବା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଅପନେ ୨" ରଦ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ଏପରି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ । 'ଅପନେ 2' ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । 'ଅପନେ 2' ଉପରେ ଏକ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଟ୍ରାକ୍ ହେବ । ଅପନେ ଧରମଜୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିବ । ଅପନେ 2 ମୋ ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଧରମଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅପନେ' ଅନିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଦେଓଲ ପରିବାରର ବ୍ୟାନର 'ବିଜୟତା ଫିଲ୍ମସ୍' ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ପୁଅ, ସନ୍ନି ଏବଂ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ସନ୍ନି ଓ ବବିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିରନ୍ ଖେର ସନ୍ନି ଏବଂ ବବିଙ୍କ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
