ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଟିଜର
ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ । ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ରିଲଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ।ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 10:06 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀରେ ରିିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କାହିଁକି ବିଳମ୍ୱ ହେଉଛି ସେନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । VFX କାମ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ବିଳମ୍ୱ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଟିଜର
ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ । ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ । ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲ । ଏବେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି । ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧର ଟିଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ । କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଅ ।''
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ