ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଏବେ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ଆସୁଛି 'ଦାହାନ', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନୟାକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ?
'ଦାହାନ' ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ସାଉଥରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଡବିଂ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 10:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଦାହାନ' ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଏହାର ଡବିଂ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁପମ । ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ । ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଏହା ସାଉଥର ଓଟିଟିରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ।
ଏହି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେେ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ଆସୁଛି 'ଦାହାନ'
ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'AHA' (ଆହା) ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲା 'ଦାହାନ' । ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି । ଯେତେବେଳେ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତୁଳସୀ ଅପା'କୁ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କେବଳ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଆସିଛି । ତେଣୁ, କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲି । ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନଥିଲି । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆମ ସିନେମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରି ନଥିଲି । ଆଜି, 'ଦାହାନ' ଯେତେବେଳେ 'AHA' (ଆହା) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ।''
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଭାଗବଣ୍ଟନ ବା 'ପେ-ପର୍-ଭ୍ୟୁ' ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ । 'ଦାହାନ'କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଉଚିତ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ବଳି କିଛି ଅଧିକ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସଦୃଶ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ବିଜୟ । ମୁଁ ଜାଣେ ଆମକୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି । ଆମ ଶିଳ୍ପ ହୁଏତ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କଦାପି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ 'ଦାହାନ' ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ସଫଳତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଦେଖିନାହାନ୍ତି... ଆପଣ ଏହାକୁ 'AHA' (ଆହା) ରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
ସେପଟେ 'AHA' (ଆହା) ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଦାହାନ' ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଅଭିନେତା ସନୋଜ ଗେମ୍ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅରବିନ୍ଦ ରଥିନଭେଲ ଏହାର ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଭଏସେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡବିଂ କଳାକାର ଭାବରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ଖୁସି ।
'ଦାହାନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆରୋଶିଖା ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ରାଟ ମହାପାତ୍ର, ସିଜନ ମହାପାତ୍ର, ପାର୍ଥ ସାରଥି ରାୟ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଜିଠିଆ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ, ନାଭ୍ୟା ଯାଇତି, ପ୍ରସନଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧାର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଏହାକୁ ଭିତରେ ଦାହନ କରୁଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଦାହାନ' କ୍ରେଜ: 4 ଦିନରେ ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମାଇେଦଲା ଫିଲ୍ମ, ପାର୍ଟ 2 ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ
ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହେଲା 'ଦାହାନ' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'; କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରୀ ? ଦର୍ଶକ ରଖିଲେ ଏମିତି ମତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ