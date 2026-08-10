ETV Bharat / entertainment

ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ହରର ଫିଲ୍ମ ‘ଦାହାନ’, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ

'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ପରେ ‘ଦାହାନ- ଦ ଇଭିଲ୍ ୱିଦିନ୍' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଆଉଟ୍ ।

odia film dahaan
odia film dahaan (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ରେ ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ଦାହାନ୍- ଦ ଇଭିଲ୍ ୱିଦିନ୍’ । ଦୁଇ ଭଉଣୀର ନିଛକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦାହାନ- ଦ ଇଭିଲ୍ ୱିଦିନ୍’ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍‌ସନ୍ ପଛକୁ ପଛ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦାହାନର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ।

odia film dahaan (ETV Bharat Odisha)

ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଟିଜରଟି ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିଏଫଏକ୍ସ କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପରିବାରରବାଦ ସହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କର ଖୁବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ତଥା ପ୍ରଯୋଜିକା ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ''ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ର ଏହାଏକ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା । ବିଶେଷ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ ଭୁତ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ବଜେଟ ଠୁ ନୁହେ ଭଲ ସୁଣେମା ଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଉଛି ଆଶା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ।''

ସେହିପରି ଅରୋଶିଖା କହିଛନ୍ତି, ''କିଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ସିନେମା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁତ ବା ହରର ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ସିନେମା ଭାବେ ଏହା ପରିଗଣିତ ହେବା ସହ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦର୍ଶକଙ୍କର କରିବା । ଏହାସହ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ସହ ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବ । ଟିଜରରେ ଲୋକେ ଯେତିକିକି ଦରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଡରିବେ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସସପେନ୍ସ ରୁ ପରଦା ହଟିବ ।''

ସେପଟେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ହରର୍ ସିନେମାର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଭାର ରହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏଥିରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।ଏହି ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡରାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି କାହାଣୀ ସିନେମା ହଲ୍ ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ କହିଛନ୍ତି । ‘ପ୍ରତୀକ୍ଷା’, ‘ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ’, ‘ତ୍ରିକନ୍ୟା’, ‘କର୍ମ’ ଓ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟିର କମର୍ସିଆଲ୍ ସିନେମା ଓ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଭେଟିଦେଇଥିବା ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍‌ସନ୍ ‘ଦାହାନ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅରୋଶିଖା ମିଶ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ରାଟ ମହାପାତ୍ର, ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାୟ, ନିଶାନ୍ତ ମାଜିଠିଆ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ସଂଳାପ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା ଦୀପକ କୁମାର ଓ ସମ୍ପାଦନା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଂ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଦାହାନ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

୫୦ଦିନରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; ଟିମର ସେଲିବ୍ରେସନ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହାନ' ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODIA FILM DAHAAN
ANUPAM PATNAIK
DAHAAN
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦାହାନ
DAHAAN TEASER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.