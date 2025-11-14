ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; 50ଦିନର ସୁଟିଂ ଶେଷ, ନିର୍ମାତା ସେୟାର କଲେ ମେକିଂ ଭିଡିଓ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' । ଯାହାର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ମେକିଂ ଭିଡିଓର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 4:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ନିର୍ମାତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ମାତା ମେକିଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସୁଟିଂର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର କୁନି କଳାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁ କଳାକାର ଇଶାନି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ମେକିଂ ଭିଡିଓ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେକିଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଧରାକୋଟରେ ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନ ଧରି ସୁଟିଂ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 'ଜଲସା' ଗୀତର ସୁଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସମସ୍ତ କଳାକାର କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏତିସହ ପୁରା ଟିମ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପୋଜ ଦେଉଥିବାର ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''୫୦ ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ । ୫୦ ଦିନର ଆଗ୍ରହ, ଝାଳ ଏବଂ ସିନେମା ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା । ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର ଦଳ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ହେବ... ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ! ଆମର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ । ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି । ଯାଦୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।''
ଶିଶୁଦିବସରେ କୁନି କଳାକାରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ସେହିପରି ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 14)ରେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର କଳାକାର । ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧର ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଉନ୍ମୋଚନ । ହଜାର କାହାଣୀ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆମର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ତାରକା ଈଶାନୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ।''
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ (2026) ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଭୂମିକାଙ୍କ ସମେତ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ, ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
