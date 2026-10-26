ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଶାହ' କଲେ ଘୋଷଣା
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । 'ଦଶାହ' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ କରିବେ ଧମାକା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 2:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା', 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ', 'ଦାହାନ' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । 'ଦଶାହ' ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଘୋଷଣା । ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସେ ଏହି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସଂଘମିତ୍ରା ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ।
ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରି ଅନୁପମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କିଛି ବିଦାୟ କେବେବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏନାହିଁ” । ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ । ଏକ କାହାଣୀ, ଯାହାର ମୂଳ ଆମ ମାଟିରେ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆରପାରିରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆରେ ରହିଛି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ‘ପ୍ରତୀକ୍ଷା’ କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ହୃଦୟର ଅନ୍ତସ୍ଥଳରୁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର, ଯାହା ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ, ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ - “ଦଶାହ” (Dassaaha)। ‘ପ୍ରତୀକ୍ଷା’ର ଦୁନିଆରୁ…'' ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପମଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦାହାନ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ 11ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆହା ରେ ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ମଧ୍ୟ କ୍ରେଜ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରତୀ:ା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୨ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଏକ ସ୍ବପ୍ନ, ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏପରିକି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ।