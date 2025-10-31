କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ? ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ୍
ଆଜି 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ହୋଇପାରେ ଘୋଷଣା । ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ହିଣ୍ଟ୍ । ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 12:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ଲୋକେ ଫିଲ୍ମ ଅପଡେଟ୍ ଓ ରିଲିଜ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟାନାୟକ ଫିଲ୍ମ ନେଇ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ।
ଗତକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 31)ରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସଂଗୀତିକ ଚାବିଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବା ସହ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର , ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାଶ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସନୋଜ କୁମାର, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଅନୁପମଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' କାହାଣୀ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତିନିଟି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ରୋମଞ୍ଚ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ କେବଳ ହାସ୍ୟ ରସ ଓ ଭବ୍ୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ରୋମଞ୍ଚକ୍ କମେଡି ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଉଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି । ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ହେଉ କି ଅପରାଧ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କମେଡି ତାଙ୍କ କାମ ସାରା ଦେଶର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ମାନ ଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି । ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କେବଳ ଏକ ପିଢୀଗତ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପରିଧିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମିଶନର ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା । ରୋମାଞ୍ଚ, କମେଡି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବା ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଶବ୍ଦ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଏବଂ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲୋରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
