ETV Bharat / entertainment

ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଭେଟି, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏତିକି ଥିଲା' ଘୋଷଣା

ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏତିକି ଥିଲା' ଘୋଷଣା କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ODIA FILM ETIKI THILAA
ODIA FILM ETIKI THILAA (@patnaikanupam, instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦାହାନ' ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଏତିକି ଥିଲା' ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରି ସେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲମ୍ୱା ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ବି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସମହାତ୍ର ଓ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ନଜର ଆସିବେ ।

ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶୁଭମହୁରତର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏଟିକି ଥିଲାର ଯାତ୍ରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନ ସ୍ୱରକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିହିତ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅର୍ଜୁନ ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ କହିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ସ୍ୱର କରିଥାଏ । ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ସାଧାରଣ ସହଯୋଗୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସମହାତ୍ରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ । କଳାକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ କଳା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଟିକି ଥିଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ । ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରେ ପାଇ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।''

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ସନ୍ତୋଷ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଶତାଧା ନାୟକ ଏବଂ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରହରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ । କ୍ୟାମେରା ପଛରେ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ ପାଇ ଗର୍ବିତ । ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଏଟିକି ଥିଲାର ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ବିଶ୍ୱାସ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ରୋଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥିବା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଆଶା ସହିତ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।''

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଦାହାନ' ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନୁପମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହରର ଫିଲ୍ମ ଅଟେ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରି ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଦାହାନ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଦାହାନ' ଅପଡେଟ୍: ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ

୫୦ଦିନରେ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ'; ଟିମର ସେଲିବ୍ରେସନ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦାହାନ' ଘୋଷଣା କଲେ ଅନୁପମ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM ETIKI THILAA
ANUPAM PATNAIK
ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତିକି ଥିଲା
ETIKI THILAA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.