ETV Bharat / entertainment

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଟ୍ରୋଲିଂ ପରେ ଏହା କହିଲେ ଅନୁପମ ଖେର

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଟ୍ରୋଲ ପରେ ଅନୁପମ ଖେର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ନା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରୁଥିଲି, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ...'

anupam kher on his remarks against ayodhya ram temple donation theft case
anupam kher on his remarks against ayodhya ram temple donation theft case (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶ୍ରୀ ରାମ ଭୂମି'ର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇ ଅନୁପମ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମତ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

ଜୁଲାଇ 13 ରେ ଅନୁପମ ଖେର ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, କିଛି ଲୋକ କେବଳ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଟ୍ରୋଲର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତା, ସେ କାହାର ଚାପରେ ଆସିବେ ନାହିଁ । ସେ ଆଗରୁ ଡରି ନଥିଲେ କି ସେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ । ଅନୁପମ ଖେର କହିଛନ୍ତି, 'ସତ କହିବା ମୋର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ସେ ଏହି ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, 'ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କହିଥିଲି । ଆଜି ବି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସମସ୍ୟା ଚାହାଁନ୍ତି । ସେମାନେ ବିତର୍କ, ବିବାଦ, ଶବ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଏକ ବିକୃତ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭୟ କରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଜି ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ । ସେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥାକଥିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିମ୍ବା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ । କାହାର ଶବ୍ଦ ମୋ କଥା ବଦଳାଇବ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ଯାହା କହିବି ତାହା ଠିକ୍ କହିବି । ଆପଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସହମତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବା ମୋର ଉଭୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା କରିପାରିବ । ମୁଁ ଯେପରି ରହିବି । ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ।'

ବିବାଦ କ’ଣ ଥିଲା ?

ବାସ୍ତବରେ, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅନୁପମ ଖେର ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବଡ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ବିନାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD'ରେ ମହାଭାରତ କନେକ୍ସନ ! ଏହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ

ପରଲୋକରେ 'ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ' ଅଭିନେତା ସାମ୍ ନୀଲ୍, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅନୁପମ ଖେର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR DONATION THEFT
ANUPAM KHER ON RAM MANDIR
ଅନୁପମ ଖେର
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ
ANUPAM KHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.