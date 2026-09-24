ETV Bharat / entertainment

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା, ଆଶା ପୁଣି ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବେ: ଅନୁପମ ଖେର୍

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ କୋମଲ୍ ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଥିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପମ ଖେର୍ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ANUPAM KHER ON GOVINDA
ANUPAM KHER ON GOVINDA (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋମଲ ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ସହ କଥିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର୍ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅନୁପମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଅନୁପମ ଖେର୍ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଅନୁପମ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମୋ ସହ କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ୧୦-୧୨ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛି । ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ୍, ଅଭିନୟ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ - ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

ତଥାପି, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପମ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜ କାମଠାରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

ଅନୁପମ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ମୁକାବିଲା ନିଜ ଉପାୟରେ କରିବା ଉଚିତ୍। ଅନୁପମ କହିଲେ, "ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ।"

ଏହି ଅଭିନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ସମର୍ଥନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, 'ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତିଯିବ' ।"

ଅନୁପମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜ ଚାରିପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍‌କୁ ନେଇ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି । ଅନୁପମ କହିଲେ, "ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥାଏ । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନର ଚାପରେ ଟିକିଏ ଦବି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା ରହିଛି ।"

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ପୁଣିଥରେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, "ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତୁ ।"

ଅନୁପମଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ନିକଟରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୋମଲ୍ ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇର 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ଏକାକୀ 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସୁନୀତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାଲରେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ କୋମଲଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଅନୁମାନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କିଏ କୋମଲ ରାନୀ ? 'ଲାଲବାଗ୍‌ଚା ରାଜା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା

ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'

ସୁନୀତାଙ୍କ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ 'ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ...'

ସୁନୀତାଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ ' ଏହା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର'

TAGGED:

ANUPAM KHER
GOVINDA SUNITA MARRIAGE TROUBLE
ଅନୁପମ ଖେର
ଗୋବିନ୍ଦା ସୁନୀତା ଆହୁଜା
ANUPAM KHER ON GOVINDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.