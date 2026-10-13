'ରାମାୟଣ'ରେ 'ଜଟାୟୁ' ଲୁକରେ ଅନୁପମ ଖେର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ
'ରାମାୟଣ'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅନୁପମ ଖେର୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ତାରକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ରାଜା ଦଶରଥ, ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଏବଂ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ 'ଜଟାୟୁ' ଚରିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ମଙ୍ଗଳବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର 'ଜଟାୟୁ'ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରୁ 'ରାମାୟଣ ପାର୍ଟ-୧' ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଗାମୀ ମହାକାବ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନୁପମ ଖେର୍ 'ଜଟାୟୁ' ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଷ୍ଟରରେ ଜଟାୟୁଙ୍କ ଏକ ନିକଟତର ଚିତ୍ର (କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍) ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ବିଶାଳ ପକ୍ଷୀଟି ନିଜର ଡେଣା ବିସ୍ତାର କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବା ଅନିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, ସାହସ ତା’ର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା । ସେ ବିଜୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଜଟାୟୁ—ଧର୍ମର ଡେଣା; ରାମାୟଣରେ ଜଟାୟୁ ଭୂମିକାରେ ଅନୁପମ ଖେର୍ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ରାବଣ କବଳରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଟାୟୁ କରିଥିବା ସାହସିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ; ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ରାବଣର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ।
ଅନୁପମ ଖେର୍ଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଆଗାମୀ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତାରକା-ଖଚିତ କଳାକାର ଦଳରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, 'ରକିଂ ଷ୍ଟାର୍' ୟଶ୍ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ରାମାୟଣ'
ନିର୍ମାତାମାନେ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ ୧' (Ramayana: Part 1) ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସିନେମାଘରଗୁଡ଼ିକରେ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପର୍ବ ସହ ଯୋଡ଼ି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଦଶହରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।