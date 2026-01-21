ETV Bharat / entertainment

'ପୁଣିଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ...' ଏଆର ରେହମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଅନୁପ ଜଲୋଟା ?

ବଲିଉଡ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏଆର ରେହମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପରେ ଏବେ ଅନୁପ ଜଲୋଟା ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 1:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଂଗୀତକାର ତଥା ଗାୟକ ଏ ଆର ରେହମାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ବୟାନ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏଆର ରେହମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଉପରୁଜିଛି । ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭଜନ ଗାୟକ ଅନୁପ ଜଲୋଟା ରେହମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ଭିଡିଓରେ, ଅନୁପ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ରେହମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ଜଲୋଟା ରେହମାନଙ୍କ ଅତୀତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଭିଡିଓରେ ଅନୁପ କହିଛନ୍ତି, "ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ ମୂଳତଃ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେବା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦିଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ ।" ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପରେ, ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ତାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ । ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ ।''

ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?

ଏଆର ରେହମାନ ବଲିଉଡରେ ଭେଦଭାବ ବିଷୟରେ ଏକ ଖବର ସଂସ୍ଥା ସହ କଥା ହେବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ତାମିଲ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଭାବରେ ସେ ଭେଦଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ରେହମାନ କହିଥିଲେ, "ହୁଏତ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କେବେ ଜାଣି ନଥିଲି, ହୁଏତ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି । ତଥାପି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ରେହମାନ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଇପାରେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ହୁଏତ ଏହା ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି କାରଣ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ସୃଜନଶୀଳ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି । ଏହା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହିଁ ।"

'ଛାବା' ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଏହା

ରେହମାନ "ଛାବା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ "ବିଭାଜନକାରୀ" ପରିବେଶକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ପରିବେଶର ସୁଯୋଗ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ।"

ଟ୍ରୋଲ ପରେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ, ରେହମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ସଂଗୀତ ସର୍ବଦା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଆସିଛି । ଭାରତ ମୋର ପ୍ରେରଣା, ମୋର ଗୁରୁ ଏବଂ ମୋର ଘର । ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେବା କରିବା । ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ବୁଝାଯିବ ।"

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏଆର୍ ରେହମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ରାମାୟଣ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ହନ୍ସ ଜିମରଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

