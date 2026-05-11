'ରାବଣ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସମେତ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 10:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେବେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିିଲିଜ ହୋଇଛି । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନଜର ଆସିବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁସ୍ମିତା । ଏହି 3 ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା 3 ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲମ୍ୱା କେଶ ସହ ଗଳାରେ ମାଳି ବ୍ଲାକ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାନପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପିତ ହୁଏ । ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାବଣରେ 'ଭୀମ' ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ।” ଏଥିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ରାବଣ ରେ ଅନୁଭବ ଭୀମ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା
ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ସୁସ୍ମିତା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପୋଷ୍ଟରରେ ସେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଦେବିକା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେପଟେ ସୁସ୍ମିତା ନିଶା ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରେ ସେ ସରଳ ମହିଳା ଭାବେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗର୍ବର ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
