'ରାବଣ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ରାବଣ' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ଟିଜର । ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 11:07 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । 'ରାବଣ' ସହ କରୁଛନ୍ତି କମବ୍ୟାକ୍ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଚର ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ RAA'V'ANକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି । RAA'V'ANର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର - ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ - 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ, 29 ଟୁ ନାଇନ୍ ଫିଲ୍ମସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ - ଟିଜରର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିମିୟର ଏବଂ RAA'V'AN ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ । ହାତ ଯୋଡ଼ି, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।''
'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନଜର ଆସିବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁସ୍ମିତା । ନିକଟରେ ଏହି 3 ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଅନୁଭବ 'ଭୀମ' ଭାବେ, ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ-ଦେବିକା ଓ ସୁସ୍ମିତା- ନିଶା ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ'; 'ରାବଣ'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ
'ରାବଣ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ