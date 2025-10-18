'ଚାରିଧାମ' ସଫଳତା, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଅନୁଭବ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। 25ରେ ରିଲିଜ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବି ଥିଏଟରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ଏନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 'ଚାରିଧାମ' ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ନା କେବେଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା ବରଂ ଫିଲ୍ମ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଦଶହରା ଅବସରରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 25) ତାରିଖରେ ଏହା ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ ନିଜ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରିୟ ଯୁବପିଢି ଏବଂ ସିନେପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ । ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାପିତା, ପରିବାର ଓସ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ 'ଚାରିଧାମ' ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟର ଆସୁଛନ୍ତି । ତାହା ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ଥିବା ସେହି ସ୍ନହ ଭରା ହସ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏହି କାହାଣୀ ପରିବାରର ବନ୍ଧନ ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୁବପିଢିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚାଉ ବୋଲି । ଆପଣ ଏକାଠି ବସି ଫିଲ୍ମ ଉପଭୋଗ କରିବା ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏହି ଭଲପାଇବା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସ୍ନେହ ଓ ସମର୍ଥନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ । ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''
ଏଥିସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ: ଥିଏଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ 'ଚାରିଧାମ' ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିବା ଆମ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପୁରସ୍କାରଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ପ୍ରେମର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । 'ଚାରିଧାମ' ଏବେ ବି ଥିଏଟରରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ହୃଦୟ ଜିତିପାରୁଛି । ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଯାହା ଆମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ । ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଏବଂ ବଡ଼ଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହ କାମନା କରୁଛୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''
'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ବାପା ମାଆ କିଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ସାଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ସେହି ସବୁ ସ୍ତର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁକାନ୍ତ ରାଧା, ଅଶୋକ ଦାସ, ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମନା ଲେଙ୍କା, ଆଶିଷ (ଗୁଲୁଆ), ସୁଜିତ ପାଇକରାୟ, ଶକ୍ତି ବାରଲା ଏବଂ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କ୍ୟାମେରା କୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହିମାଦ୍ରୀ ତନୟା ଦାସ ।
