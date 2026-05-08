'ରାବଣ' ଅପଡେଟ୍; ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ରାବଣ' କୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିବ ପରଦା । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ହେବ ରିଲିଜ । କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 2:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାବଣ' ସହ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତାହା କେବେ ଆସିବ ସେନେଇ ନିର୍ମାତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରାବଣ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । 3ଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁତିରେ କାହାର ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ।ଏହା ସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମିଛ କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି । ରକ୍ତରେଖା ପ୍ରାଚୀନ, କିନ୍ତୁ ପଥ ବାଛି ନିଆଯାଇଛି । ୧୦.୦୫.୨୬ ରେ, ପରଦା ହଟିଯାଏ ଏବଂ ରାବଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଆପଣ କ’ଣ ଭାଗ୍ୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।''
'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗର୍ବର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ।
ଅନୁଭବଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶେଷଥର ଅନୁଭବଙ୍କୁ 'ଚାରିଧାମ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 'ଛକି ଶୂନ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସମେତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ୱାନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଗରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ, ସୁଜିତ ନଜର ଆସିବେ । ଚଳିତ ରଜ ଜୁନ 12ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ