ଥିଏଟର ଧମାକା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'କର୍ମ', ଏହି ଦିନରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ଥିଏଟରରେ 50ଦିନ ଧରି ଧମାକା କରିଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'କର୍ମ' ଏବେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା AAO NXT ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହେବ ରିଲିଜ । କେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ?
Published : October 15, 2025 at 9:43 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ମାତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'କର୍ମ' ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଥିଏଟରରେ ଧମାକା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ଦେଖାଇବ ଜଲୱା । ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ତେବେ ଏବେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଓଟିଟିରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହା AAO NXT ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ କେବେ ରିଲିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଏହି ଦିନରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
AAO NXT ପକ୍ଷରୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତମେ କରିଥିବା ତମ କର୍ମର ଫଳ ତମକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ । ୨୧ ଅକ୍ଟୋବେରରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମା ‘କର୍ମ’ କେବଳ AAO NXT ରେ ।'' ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ 'କର୍ମ 2' ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
'କର୍ମ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅକ୍ଟୋବର ୯, 2024 ଦଶହରାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । 'କର୍ମ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ମାନସ ପଢ଼ିଆରୀ । ଫିଲ୍ମରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଯୋଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟା ଚୌଧୁରୀ, ଜୟ ପ୍ରକାଶ, ନିଶାନ୍ତ ମଜିଠିଆ ଉଦିତ ଗୁରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସନୋଜ ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।
'କର୍ମ' କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ୩୭ ଲକ୍ଷ କମାଇଥିଲା । ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ କାଟିଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । 50 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଥିଏଟରରେ ଚାଲିଥିଲା କର୍ମ ଫିଲ୍ମ । 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି 2024ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା ।
ଅନୁଭବଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'କର୍ମ' ପରେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ଚାରିଧାମ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା କର୍ମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ରିଲିଜର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 10 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରି ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଗକୁ ଆହୁିରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି । ସେହିପରି ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ 'ଛକିଶୂନ', 'ରାବଣ' ଓ 'କର୍ମ 2' ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
