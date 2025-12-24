ETV Bharat / entertainment

ଅନୁଭବ@44; ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'ଛକି ଶୂନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଆଉଟ୍

ଆଜି (ଡିସେମ୍ୱର 24)ରେ 44ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଛକି ଶୂନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।

anubhav mohanty starrer film chhaki suna first glimpse out
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 'ଛକି ଶୂନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଆଉଟ୍ (photo: FILM POSTER/SPECIAL ARRANGEMENT)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଚାରିଧାମ' ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମ 'ଛକି ଶୂନ' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ସେପଟେ ଆଜି (ଡିସେମ୍ୱର 24)ରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 44ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

'ଛକି ଶୂନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ

1.39 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମରେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ନା ରେ ନାରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହ ଲେଖାହୋଇଛି ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲପାଉ । ଏହା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି । ଯିଏ ନିଜ ରୁମରେ ଏକ ବୋର୍ଡରେ ଛକି ଶୂନ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ସେତିରେ ଲେଖନ୍ତି No Escape । ଶେଷରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବା ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,''ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହତ୍ୟା ଏକ ସୁରାକ ଛାଡିଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ ଜଣେ ବିଜେତା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀରେ, ଜିତିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରେ । ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିକୃତ ତଦନ୍ତର ଆରମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ।''

'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ । ଅନୁଭବ ସମେତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ୱାନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଗରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ, ସୁଜିତ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

