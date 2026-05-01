'ଛକି ଶୂନ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 'ଛକି ଶୂନ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଝଲକ ରିଲିଜ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 8:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଛକି ଶୂନ' ସହ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଚଳିତ ରଜରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି କେବେ ଏହା ପରଦାକୁ ଆସିବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ହାତରେ କିଛି ପେପର ଧରି ପଢୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ 12 ଜୁନ ରଜରେ ବୋଲି ଲେଖାହୋଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ.. ସ୍କ୍ରିନ୍ କଥା କହିବ । ଛକି ଶୂନ ତୁମ ସହିତ ଏହି ରଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ।''
ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଆଉଟ୍
ଡିସେମ୍ୱର 24ରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି 44ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲେ । 1.39 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମରେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି । ଯିଏ ନିଜ ରୁମରେ ଏକ ବୋର୍ଡରେ ଛକି ଶୂନ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖନ୍ତି No Escape । ଶେଷରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବା ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ । ଅନୁଭବ ସମେତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ୱାନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଗରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ, ସୁଜିତ ନଜର ଆସିବେ ।
ଅନୁଭବ@44; ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'ଛକି ଶୂନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଆଉଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ